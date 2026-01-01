Вбивство Портнова: імовірного кілера затримали в Німеччині

Андрія Портнова. Його застрелили в Іспанії минулого року.



Про це повідомляє



Деталі затримання



Спецоперація відбулася в німецькому місті Гайнсберг.



За даними іспанських правоохоронців, затриманий є безпосереднім виконавцем злочину - саме він відкрив вогонь біля воріт навчального закладу.



У затриманні брали участь агенти 5-ї групи з розслідування вбивств поліції Мадрида спільно з групою спеціальних операцій Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.



Вбивство Портнова



Нагадаємо, Андрія Портнова було вбито 21 травня 2025 року в іспанському муніципалітеті Посуело-де-Аларкон.



Напад стався близько 09:15, коли 51-річний Портнов привіз дітей до Американської школи Мадрида.



Кіллер зробив не менше п'яти пострілів, коли ексчиновник сідав у свій автомобіль Mercedes. Від отриманих ран він помер на місці.



Іспанська поліція спочатку розглядала версію замовного вбивства, пов'язаного з професійною або політичною діяльністю загиблого.

