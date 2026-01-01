Вбивство Портнова: імовірного кілера затримали в Німеччині

Вбивство Портнова: імовірного кілера затримали в Німеччині
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві колишнього заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова. Його застрелили в Іспанії минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Іспанії.

Деталі затримання

Спецоперація відбулася в німецькому місті Гайнсберг.

За даними іспанських правоохоронців, затриманий є безпосереднім виконавцем злочину - саме він відкрив вогонь біля воріт навчального закладу.

У затриманні брали участь агенти 5-ї групи з розслідування вбивств поліції Мадрида спільно з групою спеціальних операцій Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.

Вбивство Портнова

Нагадаємо, Андрія Портнова було вбито 21 травня 2025 року в іспанському муніципалітеті Посуело-де-Аларкон.

Напад стався близько 09:15, коли 51-річний Портнов привіз дітей до Американської школи Мадрида.

Кіллер зробив не менше п'яти пострілів, коли ексчиновник сідав у свій автомобіль Mercedes. Від отриманих ран він помер на місці.

Іспанська поліція спочатку розглядала версію замовного вбивства, пов'язаного з професійною або політичною діяльністю загиблого.

