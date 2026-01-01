26 лютого на Волині: гортаючи календар

26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка Мар’яна Метельська (на фото), ексдепутат Луцької міськради Тарас Шляхтич, голова Волинського відділення Союзу українок Любов Ганейчук, колишній директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Олександр Новосад.

Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтерка Катерина Кухаренко.

Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.

Іменинники цього дня – Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.

Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.

26 лютого 2026 року в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. За церковним календарем вшановують пам'ять святителя Порфирія Газького. У народі цей день відомий як «Порфирій Пізній», коли за прикметами визначають погоду на весну, а також відзначають Всесвітній день фісташок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вбивство Портнова: імовірного кілера затримали в Німеччині
25 лютого, 23:19
Тролейбуси знову їдуть до кладовища: у Луцьку відновили повноцінний рух маршруту №3
25 лютого, 22:46
На вул. Конякіна у Луцьку ветерани хочуть облаштувати сквер
25 лютого, 22:12
На Волині чоловік жорстоко вбив собаку односельчанки: йому оголошено підозру
25 лютого, 21:45
Медіа
відео
1/8