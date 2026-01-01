26 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналістка(на фото), ексдепутат Луцької міськради, голова Волинського відділення Союзу українок, колишній директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва, волонтеркаВітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.Іменинники цього дня – Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.26 лютого 2026 року в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. За церковним календарем вшановують пам'ять святителя Порфирія Газького. У народі цей день відомий як «Порфирій Пізній», коли за прикметами визначають погоду на весну, а також відзначають Всесвітній день фісташок.