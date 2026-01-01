26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналістка Мар’яна Метельська (на фото), ексдепутат Луцької міськради Тарас Шляхтич, голова Волинського відділення Союзу українок Любов Ганейчук, колишній директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Олександр Новосад.
Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтерка Катерина Кухаренко.
Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.
Іменинники цього дня – Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.
Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.
26 лютого 2026 року в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. За церковним календарем вшановують пам'ять святителя Порфирія Газького. У народі цей день відомий як «Порфирій Пізній», коли за прикметами визначають погоду на весну, а також відзначають Всесвітній день фісташок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтерка Катерина Кухаренко.
Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.
Іменинники цього дня – Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.
Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.
26 лютого 2026 року в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. За церковним календарем вшановують пам'ять святителя Порфирія Газького. У народі цей день відомий як «Порфирій Пізній», коли за прикметами визначають погоду на весну, а також відзначають Всесвітній день фісташок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вбивство Портнова: імовірного кілера затримали в Німеччині
25 лютого, 23:19
Тролейбуси знову їдуть до кладовища: у Луцьку відновили повноцінний рух маршруту №3
25 лютого, 22:46
На вул. Конякіна у Луцьку ветерани хочуть облаштувати сквер
25 лютого, 22:12