Ексголова Волинської ОВА став бригадним генералом
Сьогодні, 21:05
Колишній очільник Волинської військової адміністрації Іван Рудницький отримав нове звання.
Про це стало відомо з указу Президента України від 25 лютого.
«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Рудницькому Івану Львовичу – заступнику Голови Служби безпеки України», – йдеться у документі.
Довідково:
Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.
За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.
З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.
У січні 2026 року президент призначив Рудницького заступником Голови СБУ.
До цього, з 8 листопада 2024 року по 12 січня 2026 року він очолював Волинську обласну державну адміністрацію.
Коментарі 0
