Ексголова Волинської ОВА став бригадним генералом

Іван Рудницький отримав нове звання.



Про це стало відомо з указу Президента України від 25 лютого.



«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Рудницькому Івану Львовичу – заступнику Голови Служби безпеки України», – йдеться у документі.



Довідково:



Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.



За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.



У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.



З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.



У січні 2026 року



До цього,

