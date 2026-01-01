Ексголова Волинської ОВА став бригадним генералом

Ексголова Волинської ОВА став бригадним генералом
Колишній очільник Волинської військової адміністрації Іван Рудницький отримав нове звання.

Про це стало відомо з указу Президента України від 25 лютого.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Рудницькому Івану Львовичу – заступнику Голови Служби безпеки України», – йдеться у документі.

Довідково:

Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.

За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.

З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.

У січні 2026 року президент призначив Рудницького заступником Голови СБУ.

До цього, з 8 листопада 2024 року по 12 січня 2026 року він очолював Волинську обласну державну адміністрацію.

