Спортсмен з Ковеля представить Україну на Паралімпіаді-2026

Ковельчанинпредставлятиме Україну на зимових Паралімпійських іграх-2026, що відбудуться в Італії. Для спортсмена це буде дебют на Паралімпіаді, а водночас — історична подія: Максим став першим українським атлетом-паралімпійцем із гірськолижного спорту.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Свій професійний шлях, ще того не знаючи, він розпочав у десятирічному віці, коли прийшов на реабілітацію до свого наставника — заслуженого тренера України. Саме він допоміг юнакові зробити перші кроки та розгледіти його винятковий потенціал. Нині спортсмен займається під керівництвомтаВалерій Дружинович неодноразово наголошує: Максим має надзвичайний талант — те, на що іншим спортсменам потрібні місяці тренувань, він здатен опановувати за лічені години.Хлопець пробував себе у різних видах спорту: футболі, легкій атлетиці. Уже в 15 років він здобув бронзову нагороду чемпіонату України з настільного тенісу. Згодом Максим відкрив для себе гірськолижний спорт — і саме тут досяг стрімкого успіху: став чемпіоном України та виборов путівку на зимові Паралімпійські ігри.Сьогодні міський головата секретар міської радизустрілися зі спортсменом і його першим тренером, аби підтримати Максима напередодні відповідальних стартів.«Знай, що за тебе тут, у рідному місті, переживають і вболівають усі. Віримо, що прапор Ковеля ти триматимеш у руках як переможець. Навіть сама участь у таких змаганнях уже є великою перемогою», — звернувся мер до Максима.Костянтин Копелюк додав, що торік прапор Ковеля побував на вершинах Канади, а тепер Максимові випала честь підняти його в італійських Альпах.Спортсмен отримав символічні подарунки — підкову, виготовлену ветеранами, та прапор добровольчого підрозділу. За словами військових, ці речі мають особливу енергетику, дух українства, сили й сміливості, які особливо потрібні у відповідальні моменти змагань.Громада також підтримала спортсмена фінансово - у межах Програми розвитку фізичної культури та спорту йому виділено 20 тисяч гривень.Максиму — 22 роки, і його спортивна кар’єра лише набирає обертів. Спокійний і врівноважений у житті, він водночас упевнено заявляє: їде до Італії боротися за перемогу.Ковельчани, будемо вболівати за свого земляка 13 та 15 березня. Максим Гелюта виступить у змаганнях із гірськолижного спорту в дисциплінах:гігантський слалом (13 березня, категорія standing), супергігант (15 березня, standing).Удачі! Перемоги! Віримо в нашого Максима!Довідково: Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 15 березня у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь близько 665 найкращих паралімпійців світу, які розіграють 79 комплектів нагород у шести видах спорту: парагірськолижному спорті, парабіатлоні, паралижних перегонах, парахокеї на льоду, парасноуборді та керлінгу на візках.Ігри стануть особливими — вони відзначатимуть 50-ту річницю перших зимових Паралімпійських ігор та повернення змагань до Італії вдруге в історії — через 20 років після Паралімпіади в Турині 2006 року.До речі, саме тоді наша землячка Юлія Батенкова здобула п’ять медалей — дві срібні та три бронзові — у паралижних перегонах і парабіатлоні.