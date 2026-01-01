Якою буде погода у Луцьку та на Волині 26 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
