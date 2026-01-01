У Британії розпочав роботу перший український завод з виробництва дронів





Як передає Валерій Залужний.



За словами Залужного, мова йде виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.



"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань", - зазначив він.



Тому, за словами українського посла, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку.



"Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - підкреслив Залужний.



Він додав, що центр інженерної експертизи залишається в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір.



"Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - зазначив посол.



Компанія Ukrspecsystems працює на ринку з 2014 року, завоювавши репутацію розробника високоефективних безпілотних рішень. Її візитівкою є розвідувальні комплекси PD-2, Gekata та лінійка Shark.



Спільне виробництво українських дронів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна - європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дрони, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.



Окрім того, французка компанія Renault спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України. Загалом Франція та Україна вже довгий час працюють над запуском виробництва дронів для української армії.



У МЗС України анонсували спільне виробництво дронів України та Японії.



Також Україна запропонувала США угоду з виробництва дронів, що дозволить щороку виробляти близько 10 млн безпілотників.



До того ж нещодавно повідомлялося, що у Німеччині найближчим часом запрацює спільне з Україною підприємство, що вироблятиме безпілотники.



Окрім того, ще у вересні 2025 року стало відомо, що компанія ТОВ "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) збудує завод з виробництва дронів у Великій Британії. Серійне виробництво планують запустити з початку 2026 року.

