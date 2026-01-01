Митрополита УПЦ МП Арсенія звільнили під домашній арешт

Митрополита УПЦ МП Арсенія звільнили під домашній арешт
Митрополиту УПЦ МП Арсенію, який має підозри у поширенні інформації про блокпости та виправдовуванні агресії рф, замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили у Святогірській лаврі, пише Громадське.

Адвокати просили суд змінити запобіжний захід з тримання під вартою на взяття на поруки або домашній арешт.

Так, суддя Чечелівського райсуду Дніпра призначив цілодобовий домашній арешт до 25 квітня, без застосування електронного засобу контролю. Митрополита звільнили з-під варти у залі суду.

У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив.

Що закидають митрополитові?

За даними слідства, у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді на Літургії він розповів парафіянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Сил оборони України на території Святогірської громади.

Відео з проповіддю митрополита Арсенія опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Telegram-каналу. В СБУ вважають, що в такий спосіб клірик намагався завуальовано «злити» росіянам місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

У квітні 2024 року митрополита взяли під варту до Дніпровського СІЗО. У жовтні 2025 року Дніпровський апеляційний суд призначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн гривень. Це сталося після того, як Святогірська лавра повідомила, що митрополит Арсеній потребує негайної операції на серці.

Однак у Святогірській лаврі повідомили, що митрополита випустили під заставу й одразу затримали на виході із СІЗО. Перед цим йому оголосили нову підозру — за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, тобто за виправдання агресії рф проти України.

