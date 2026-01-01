Волинянин шість разів вистрілив в обличчя знайомого

Олександра Соколова, який шість разів вистрілив в обличчя знайомого. Обвинувачений примирився з потерпілим, тож той відмовився від претензій.



Про це йдеться в ухвалі суду від 18 лютого, пише



Інцидент стався вранці 1 грудня 2024 року. За даними слідства, Олександр Соколов прийшов на подвір’я знайомого, з яким мав неприязні стосунки, та шість разів вистрілив у його бік із револьвера марки «Латек».



Унаслідок стрілянини потерпілий отримав серйозні травми обличчя: шість пневматичних поранень, переломи верхньої та нижньої щелеп, а також кісток носа. Такі ушкодження кваліфікували як середньої тяжкості.



У суді потерпілий повідомив, що примирився з обвинуваченим і не має до нього жодних претензій, а також не подаватиме цивільного позову.



Суддя Марта Федечко задовольнила клопотання адвоката обвинуваченого про закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Ухвалу ще можна оскаржити в апеляційному порядку.





