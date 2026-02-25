Орбан відправляє військових захищати угорські енергооб’єкти від «українських атак»

Віктор Орбан вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.



Про це пише



26 лютого угорський прем'єр після зустрічі Ради оборони заявив, що Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини, на додачу до зупинки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", тому він буде вживати заходів.



"Я розпорядився посилити захист об'єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об'єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів", – заявив Орбан.



Також він заявив, що розпорядився заборонити польоти дронів у прикордонному з Україною регіоні.



Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, і Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.



Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.



Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.



Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться у квітні 2026 року. Соцопитування показують значну перевагу опозиційної партії "Тиса".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Угорщинивийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на HVG.26 лютого угорський прем'єр після зустрічі Ради оборони заявив, що Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини, на додачу до зупинки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", тому він буде вживати заходів."Я розпорядився посилити захист об'єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об'єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів", – заявив Орбан.Також він заявив, що розпорядився заборонити польоти дронів у прикордонному з Україною регіоні.Раніше очільник МЗС Угорщинизаявив, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, і Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться у квітні 2026 року. Соцопитування показують значну перевагу опозиційної партії "Тиса".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію