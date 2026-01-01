У Луцьку попрощалися з видатним музикантом Товієм Рівцем
Сьогодні, 15:14
Сьогодні, 25 лютого, у Луцьку попрощалися з видатним українським музикантом, Народним артистом України, Почесним громадянином Луцької міської територіальної громади Товієм Рівцем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Церемонія прощання з митцем відбулась у Волинській обласній філармонії, де впродовж 32 років він працював художнім керівником та диригентом Академічного камерного оркестру “Кантабіле”.
В останню дорогу маестро провели під акомпанемент камерного оркестру “Кантабіле” та оплески.
Поховали митця на міському кладовищі, що у селі Гаразджа.
Щирі співчуття родині та близьким, друзям та колегам.
Вічна та світла пам'ять маестро.
Довідково:
Народився 05 січня 1947 року у місті Ківерці Волинської області.
Музичний шлях Товій Рівець розпочав в одинадцять років грою у Луцькому аматорському симфонічному оркестрі та оркестрі Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
Трудову діяльність розпочав у 1964 році солістом-інструменталістом (скрипка) та лектором-мистецтвознавцем Волинської обласної філармонії після успішного закінчення Львівського державного музичного училища.
У 1972 році Товій Михайлович з відзнакою закінчив Ленінградську державну консерваторію імені М.А.Римського-Корсакова. У цьому ж році створює на громадських засадах народний самодіяльний оркестр народних інструментів ансамблю «Волинянка» Луцького міського будинку культури.
Під творчим керівництвом Товія Рівця оркестр став самобутнім колективом з великим та різноманітним репертуаром, що принесло успіх, авторитет та лауреатство на багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Із цим художнім колективом пов'язано 26 років яскравого, насиченого незабутніми подіями, життя маестро, 17 з них - як художнього керівника.
Із 1994 року Рівець Товій Михайлович – художній керівник та диригент камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Колектив вперше на Волині виконав низку творів М. Скорика, І. Шамо, М. Гайворонського, Б. Бріттена, які отримали схвальну оцінку музикознавців і полюбилися слухачам. Особливе місце в концертних програмах оркестру займають твори українських композиторів, під час виконання яких Товій Рівець виступає як соліст. Його гра відзначається високим професіоналізмом, віртуозністю, емоційністю та глибоким проникненням у характер і зміст виконуваних творів. У 1998 році оркестру «Кантабіле» присвоєно обласну мистецьку премію імені Ігоря Стравінського. У 2010 році колектив набув статусу «Академічний».
Під час проведення антитерористичної операції в Україні Товій Рівець створив патріотичну концертну програму «Боже, храни Україну», з якою оркестр взяв участь у мистецько-просвітницькому духовно-партіотичному турі «Кордони наші вкаже пісня», концерти якого відбулися у шести областях сходу і півдня України на полігонах та у військових госпіталях.
Творчу діяльність у філармонії Товій Рівець успішно поєднує з педагогічною діяльністю у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.
За багаторічну музично-виконавську діяльність, вагомий внесок у справу збагачення мистецької скарбниці Волині та України неодноразово нагороджується грамотами Міністерства культури України, обласної державної адміністрації, обласної ради, Луцької міської ради. В 1997, 1999 роках Рівець Товій Михайлович стає лауреатом обласної програми «Людина року» в номінації «Митець року».У 2013 році Дитячий Фонд України нагородив Товія Рівця медаллю «За благодійну діяльність», а у 2015 році Волинська єпархія Української Православної Церкви — орденом «Волинська Богоматір». У 2018 році нагороджений Міжнародною премією «Жезл Йоганна Себастьяна Баха». Оркестр «Кантабіле» успішно гастролює містами України, Республіки Білорусь, неодноразово брав участь у Міжнародних фестивалях в Німеччині, Греції, Данії, Польщі і отримує схвальні оцінки фахівців.
У 1997 році Товію Рівцю присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».
У 2003 нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня».
У 2009 році році йому присвоєно почесне звання «Народний артист України».
За високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Луцькій міській територіальній громаді присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (рішення Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/74).
