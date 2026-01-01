У Луцьку попрощалися з видатним музикантом Товієм Рівцем

Сьогодні, 25 лютого, у Луцьку попрощалися з видатним українським музикантом, Народним артистом України, Почесним громадянином Луцької міської територіальної громадиПро це повідомили у Луцькій міській раді.Церемонія прощання з митцем відбулась у Волинській обласній філармонії, де впродовж 32 років він працював художнім керівником та диригентом Академічного камерного оркестру “Кантабіле”.В останню дорогу маестро провели під акомпанемент камерного оркестру “Кантабіле” та оплески.Поховали митця на міському кладовищі, що у селі Гаразджа.Щирі співчуття родині та близьким, друзям та колегам.Вічна та світла пам'ять маестро.Народився 05 січня 1947 року у місті Ківерці Волинської області.Музичний шлях Товій Рівець розпочав в одинадцять років грою у Луцькому аматорському симфонічному оркестрі та оркестрі Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.Трудову діяльність розпочав у 1964 році солістом-інструменталістом (скрипка) та лектором-мистецтвознавцем Волинської обласної філармонії після успішного закінчення Львівського державного музичного училища.У 1972 році Товій Михайлович з відзнакою закінчив Ленінградську державну консерваторію імені М.А.Римського-Корсакова. У цьому ж році створює на громадських засадах народний самодіяльний оркестр народних інструментів ансамблю «Волинянка» Луцького міського будинку культури.Під творчим керівництвом Товія Рівця оркестр став самобутнім колективом з великим та різноманітним репертуаром, що принесло успіх, авторитет та лауреатство на багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Із цим художнім колективом пов'язано 26 років яскравого, насиченого незабутніми подіями, життя маестро, 17 з них - як художнього керівника.Із 1994 року Рівець Товій Михайлович – художній керівник та диригент камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Колектив вперше на Волині виконав низку творів М. Скорика, І. Шамо, М. Гайворонського, Б. Бріттена, які отримали схвальну оцінку музикознавців і полюбилися слухачам. Особливе місце в концертних програмах оркестру займають твори українських композиторів, під час виконання яких Товій Рівець виступає як соліст. Його гра відзначається високим професіоналізмом, віртуозністю, емоційністю та глибоким проникненням у характер і зміст виконуваних творів. У 1998 році оркестру «Кантабіле» присвоєно обласну мистецьку премію імені Ігоря Стравінського. У 2010 році колектив набув статусу «Академічний».Під час проведення антитерористичної операції в Україні Товій Рівець створив патріотичну концертну програму «Боже, храни Україну», з якою оркестр взяв участь у мистецько-просвітницькому духовно-партіотичному турі «Кордони наші вкаже пісня», концерти якого відбулися у шести областях сходу і півдня України на полігонах та у військових госпіталях.Творчу діяльність у філармонії Товій Рівець успішно поєднує з педагогічною діяльністю у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.За багаторічну музично-виконавську діяльність, вагомий внесок у справу збагачення мистецької скарбниці Волині та України неодноразово нагороджується грамотами Міністерства культури України, обласної державної адміністрації, обласної ради, Луцької міської ради. В 1997, 1999 роках Рівець Товій Михайлович стає лауреатом обласної програми «Людина року» в номінації «Митець року».У 2013 році Дитячий Фонд України нагородив Товія Рівця медаллю «За благодійну діяльність», а у 2015 році Волинська єпархія Української Православної Церкви — орденом «Волинська Богоматір». У 2018 році нагороджений Міжнародною премією «Жезл Йоганна Себастьяна Баха». Оркестр «Кантабіле» успішно гастролює містами України, Республіки Білорусь, неодноразово брав участь у Міжнародних фестивалях в Німеччині, Греції, Данії, Польщі і отримує схвальні оцінки фахівців.У 1997 році Товію Рівцю присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».У 2003 нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня».У 2009 році році йому присвоєно почесне звання «Народний артист України».За високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Луцькій міській територіальній громаді присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» (рішення Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/74).