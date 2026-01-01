У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення

У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення
Хвилину мовчання в місті хочуть оголошувати через систему, яка сповіщає про повітряну тривогу.

Про це стало відомо під час сесії міськради у середу, 25 лютого, пише misto.media.

Зі слів заступниці директора департаменту соціальної та ветеранської політики Тетяни Янчук, наразі міська рада чекає підписання президентом закону України про загальнонаціональну хвилину мовчання. По тому на засідання виконкому винесуть проєкт рішення щодо виконання закону. Зокрема, буде озвучення через систему оповіщення.

Також у місті обговорюють можливість оголошувати хвилину мовчання у маршрутних таксі, але щоб це не створювало порушень правил дорожнього руху і не провокувало аварійні ситуації.

