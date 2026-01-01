Держенергонагляд знайшов порушення дотримання графіків відключень світла

Держенергонагляд знайшов порушення дотримання графіків відключень світла
В України тривають позапланові перевірки обленерго щодо дотримання порядку застосування графіків погодинних відключень електроенергії, і вже виявили порушника в одному з регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду, пише Економічна правда.

Зокрема, у "Вінницяобленерго" виявили, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.

У результаті частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги відключалися, що призводило до нерівномірного розподілу обмежень.

Також інспекція зафіксувала проблеми у веденні документації: у низці підрозділів в оперативних журналах не вказували конкретні лінії, які відключалися під час застосування графіків.

За оцінкою Держенергонагляду, такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд і перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обмін криптовалют: як працюють сучасні онлайн-сервіси
Сьогодні, 14:50
У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення
Сьогодні, 14:44
Держенергонагляд знайшов порушення дотримання графіків відключень світла
Сьогодні, 14:07
Теракт у Львові: 18-річній спільниці повідомили про підозру
Сьогодні, 13:35
Посадковий часник оптом від виробника: як вибудувати прибуткову модель співпраці
Сьогодні, 13:11
Медіа
відео
1/8