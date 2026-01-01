Новий сервіс від DOC.UA — безоплатний ШІ-бот, який допомагає розібратися з результатами аналізів





Турбота про спокій пацієнтів як головна мета

Ірина Дилова, виконавча директорка DOC.UA, зазначає, що використання технологій штучного інтелекту — це передусім шлях до того, щоб зробити повсякдення українців легшим і спокійнішим, подарувати їм хоч трошки відчуття безпеки й контролю.



Команда сервісу відповідально впроваджує сучасні рішення, аби медичні послуги стали максимально зрозумілими. Користувачів запрошують ділитися своїми враженнями від використання AI.DOC у спеціальному вікні чату. Адже чесні відгуки допомагають робити сервіс по-справжньому людяним.



Як працює та що пропонує AI.DOC

Система базується на сертифікованій великій мовній моделі (LLM) та базах медичних знань, які відповідають вимогам HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Це гарантує надійний захист електронної медичної інформації через шифрування.



ШІ-бот аналізує дані, вказує на показники, що виходять за межі норми, та надає загальні рекомендації. Також він пропонує записатися на онлайн-прийом до лікаря.



Користуватися чатом дуже зручно: можна просто ставити запитання або надсилати документи у форматах pdf, png, jpg чи jpeg. Щоб сервіс працював стабільно для всіх, встановлено ліміти: протягом доби можна надіслати 5 файлів та написати до 15 текстових запитів.



Місток між пацієнтом та лікарем

Варто пам’ятати, що ШІ-бот не є альтернативою повноцінному візиту до лікаря. Його завдання — підготувати людину до розмови з фахівцем, зробивши медицину ближчою та зрозумілішою.



Запуск AI.DOC став лише початком у розвитку персоналізованих інструментів для здоров’я. Розробники бачать великий інтерес до таких рішень і вже працюють над розширенням функцій бота, які з’являться у наступних оновленнях.



Досвід реальних людей

Киянка Марія поділилася своєю історією. Отримавши результати лабораторних аналізів посеред робочого дня, вона відчула хвилювання через незрозумілі цифри. Замість того, щоб хвилюватися до вечірнього прийому, вона скористалася AI.DOC. За лічені миті бот роз’яснив значення показників доступними словами. Це допомогло Марії заспокоїтися, виділити головне для обговорення з лікарем і впевнено дочекатися консультації.



Про діяльність DOC.UA

DOC.UA — це медичний онлайн-сервіс, який допомагає швидко знайти потрібного лікаря чи медичну послугу та записатися до приватної клініки. Сервіс доступний на всій території України, а онлайн-консультації можна отримати й з-за кордону. Щомісячна аудиторія онлайн-сервісу сягає 1,2 мільйона користувачів. Ресурс містить близько 600 тисяч чесних відгуків про лікарів, надає можливість отримати знижки у понад 880 лабораторіях та забронювати медикаменти у більш ніж 7800 аптеках.



