Командувача логістики Повітряних сил та главу СБУ Житомирщини затримали за підозрою в корупції





Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ, пише



Правоохоронці традиційно не розкривають імен фігурантів. Радник міністра оборони Сергій Стерненко уточнює, що йдеться про начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаніченка.



За даними слідства, у травні 2025 року для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій було виділено 1,4 мільярда гривень.



Але перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.



За даними ОГП, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ звернувся до очільника УСБУ, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки. Зокрема, просив «посприяти» в підкупі керівництва військової контррозвідки.



Останній, за даними слідства, погодився, і виступив «гарантом» цієї «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.



За даними прокуратури, посадовці запропонували передати приблизно 13 мільйонів гривень (1% фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.



Фігурантів затримали 25 лютого на гарячому — під час спроби передачі хабаря. Так, було вилучено 320 тисяч доларів.



Нині посадовців затримано. Їм готують повідомлення про підозру за ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).



В СБУ заявили, що продовжують самоочищення Служби й інших складників Сил оборони.



«Причетні до цього злочину відповідатимуть за законом. Всіх, хто замислюється над подібними вчинками в майбутньому, — попереджаю: покарання буде невідворотним», — зазначив т. в. о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

