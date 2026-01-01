У Ковелі вилучили понад 3 тонни дизельного пального, яке зберігали без ліцензії





Про це 25 лютого повідомили в податковій службі у Волинській області, пише



За інформацією податківців, під час перевірки виявили 3500 літрів дизельного пального, на зберігання якого у підприємця не було ліцензії. На місце викликали поліцію. Усе пальне вилучили.



Подальшу долю дизельного пального визначить суд. Також суд встановить суму штрафних санкцій за зберігання пального без ліцензії.



Окрім цього, за результатами перевірки ДПС у Волинській області застосує до суб’єкта господарювання фінансову санкцію у розмірі 34,6 тисячі гривень за порушення норм податкового законодавства.

