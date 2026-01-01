У скільки обійдеться відпочинок у Буковелі: луцька блогерка озвучила цифри

Анна Гурко побувала на відпочинку в Буковелі та розповіла, скільки знадобиться грошей для вікенду на гірськолижному курорті й на чому можна зекономити.



Про це вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, передає



До курорту дівчина їхала батьківським авто, тому витрат на дорогу в неї не було.



Житло вона бронювала завчасно та жила у двомісному номері готелю:



«Я жила з сестрою. За 3 дні (ночі) – це 9 тисяч гривень. У цю ціну входять сніданки, SPA, в якому ми жодного разу не були, і це все в Буковелі з гарними умовами та непоганим краєвидами».



Для тих, хто їде у Буковель кататись, першим завданням на місці постає оренда спорядження та купівля ski-пасу.



«Для тих, хто любить покататись на лижах і сноуборді, повністю весь комплект із шоломом, лижами, палицями та всім необхідним – від 300-400 грн – це там, де я бронювала. Тому що в мене подруги бронювали (в іншому місці, – ред.) і в день платили 750 гривень. А тут, якщо ж брати на 3 дні, як ми, то вийде ще дешевше, тому на спорядженні ми добряче зекономили», – розповіла блогерка.



Загально за 3 дні вона заплатила за спорядження 1240 гривень.



Дівчина відпочивала у Буковелі три дні, у перший день взяла ski-пас на вечірні години за 800 грн, наступного дня придбала його з рук на вечірні години за 500 гривень і на третій день відпочинку купила перепустку на повний день катання за 2050 грн. Крім того, зауважила, що в останній день не виїздила всі години, тому перепродала свій ski-пас із залишком невикористаних годин за 500 гривень іншій людині.



Наступне, про що варто подбати – це паркувальне місце.



«Паркувальне місце біля підйомників, щоб було комфортно добиратися – на весь день до 500 гривень біля 14-ї траси. Біля другого підйомника коштує 600 гривень, як мені казали», – зазначила Анна.



При цьому, блогерка зауважила, що на їжі їй вдалось зекономити. Компанія не відвідувала заклади харчування, оскільки взяла їжу із собою. Купівля їжі, води та ліків для поїздки їй вартувала приблизно 3500 гривень.



«Ми все привезли з Луцька: тушонку, бутерброди – і їли біля автомобіля, тому на це ми нічого не витрачали. Також нагорі після підйомника ми куштували каву та десерт. І тут, ви здивуєтесь, але ціни шалені. Капучино звичайне невеличке – 125 гривень. Невеличка порція тірамісу коштує 280 гривень», – поділилась спостереженнями дівчина.



За її словами, через високі ціни відпочивальники дозволили собі таке частування лише раз.



Загалом за вікенд у Карпатах Анна витратила близько 18 500 гривень.



Журналісти сайту «Конкурент» дослідили діапазон цін на основні послуги гірськолижного курорту.



Спорядження (лижі, палиці, сноуборди, шоломи)



Ціна різниться в залежності від місця і кількості днів оренди.



Для дорослих:

1 день (пів дня) лижі – від 400 грн (300 грн) до 1150 грн.



1 день (пів дня) сноуборд – від 400 грн (300 грн) до 850 грн.



Для дітей:

1 день (пів дня) лижі/сноуборд – від 300 грн (250 грн) до 400 грн.



Ski-паси: загальний (пільговий) та VIP

1 день (8:30 – 19:30) – від 2050 грн (1450 грн) до 4100 грн.

1 підйом оглядовий – від 400 грн (300 грн) до 800 грн.

1 підйом – від 450 грн (300 грн) до 900 грн.

3 години – від 1250 грн (900 грн) до 2500 грн.

Перша половина дня (8:30 – 13:30) – від 1500 грн (1050 грн) до 3000 грн.

Друга половина дня (11:30 – 16:30) – від 1650 грн (1150 грн) до 3300 грн.

Вечірнє катання (15:00 – 19:30) – від 800 грн (550 грн) до 1600 грн.



Паркування



Паркувальне місце – від 500 грн (поруч із трасами) до 2500 грн/добу (на паркінгах Буковелю).



Таким чином, якщо підрахувати, день катання на лижах у Буковелі для однієї людини, без урахування витрат на харчування, дорогу та проживання, обійдеться приблизно у 3 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блогерка з Луцькапобувала на відпочинку в Буковелі та розповіла, скільки знадобиться грошей для вікенду на гірськолижному курорті й на чому можна зекономити.Про це вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, передає "Конкурент" До курорту дівчина їхала батьківським авто, тому витрат на дорогу в неї не було.Житло вона бронювала завчасно та жила у двомісному номері готелю:«Я жила з сестрою. За 3 дні (ночі) – це 9 тисяч гривень. У цю ціну входять сніданки, SPA, в якому ми жодного разу не були, і це все в Буковелі з гарними умовами та непоганим краєвидами».Для тих, хто їде у Буковель кататись, першим завданням на місці постає оренда спорядження та купівля ski-пасу.«Для тих, хто любить покататись на лижах і сноуборді, повністю весь комплект із шоломом, лижами, палицями та всім необхідним – від 300-400 грн – це там, де я бронювала. Тому що в мене подруги бронювали (в іншому місці, – ред.) і в день платили 750 гривень. А тут, якщо ж брати на 3 дні, як ми, то вийде ще дешевше, тому на спорядженні ми добряче зекономили», – розповіла блогерка.Загально за 3 дні вона заплатила за спорядження 1240 гривень.Дівчина відпочивала у Буковелі три дні, у перший день взяла ski-пас на вечірні години за 800 грн, наступного дня придбала його з рук на вечірні години за 500 гривень і на третій день відпочинку купила перепустку на повний день катання за 2050 грн. Крім того, зауважила, що в останній день не виїздила всі години, тому перепродала свій ski-пас із залишком невикористаних годин за 500 гривень іншій людині.Наступне, про що варто подбати – це паркувальне місце.«Паркувальне місце біля підйомників, щоб було комфортно добиратися – на весь день до 500 гривень біля 14-ї траси. Біля другого підйомника коштує 600 гривень, як мені казали», – зазначила Анна.При цьому, блогерка зауважила, що на їжі їй вдалось зекономити. Компанія не відвідувала заклади харчування, оскільки взяла їжу із собою. Купівля їжі, води та ліків для поїздки їй вартувала приблизно 3500 гривень.«Ми все привезли з Луцька: тушонку, бутерброди – і їли біля автомобіля, тому на це ми нічого не витрачали. Також нагорі після підйомника ми куштували каву та десерт. І тут, ви здивуєтесь, але ціни шалені. Капучино звичайне невеличке – 125 гривень. Невеличка порція тірамісу коштує 280 гривень», – поділилась спостереженнями дівчина.За її словами, через високі ціни відпочивальники дозволили собі таке частування лише раз.Загалом за вікенд у Карпатах Анна витратила близько 18 500 гривень.Журналісти сайту «Конкурент» дослідили діапазон цін на основні послуги гірськолижного курорту.Ціна різниться в залежності від місця і кількості днів оренди.Для дорослих:1 день (пів дня) лижі – від 400 грн (300 грн) до 1150 грн.1 день (пів дня) сноуборд – від 400 грн (300 грн) до 850 грн.Для дітей:1 день (пів дня) лижі/сноуборд – від 300 грн (250 грн) до 400 грн.Ski-паси: загальний (пільговий) та VIP1 день (8:30 – 19:30) – від 2050 грн (1450 грн) до 4100 грн.1 підйом оглядовий – від 400 грн (300 грн) до 800 грн.1 підйом – від 450 грн (300 грн) до 900 грн.3 години – від 1250 грн (900 грн) до 2500 грн.Перша половина дня (8:30 – 13:30) – від 1500 грн (1050 грн) до 3000 грн.Друга половина дня (11:30 – 16:30) – від 1650 грн (1150 грн) до 3300 грн.Вечірнє катання (15:00 – 19:30) – від 800 грн (550 грн) до 1600 грн.Паркувальне місце – від 500 грн (поруч із трасами) до 2500 грн/добу (на паркінгах Буковелю).Таким чином, якщо підрахувати, день катання на лижах у Буковелі для однієї людини, без урахування витрат на харчування, дорогу та проживання, обійдеться приблизно у 3 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію