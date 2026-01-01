Щонайменше 23 постраждалих унаслідок нічної атаки на Україну: що відомо





Про це повідомили місцеві адміністрації, пише



Київ



У Дарницькому районі війська рф пошкодили дев’ятиповерховий житловий будинок — минулося без постраждалих.



Також займання виникли у двоповерховому приватному будинку Печерського району та на території приватної садиби в Голосіївському районі. Інформацію про постраждалих там перевіряють.



Харківська область



Зафіксовані влучання в Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста Харків, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району.



За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них є семирічний хлопчик. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.



Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаража в Слобідському районі міста.



Запорізька область



Війська рф атакували обласний центр. Станом на ранок відомо про щонайменше сімох постраждалих.



Унаслідок обстрілів пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі. Відсутнє теплопостачання в більш ніж 500 будинках у трьох районах міста.



У Запоріжжі постраждали два торговельні центри, зокрема «Епіцентр».



Дніпропетровська область



Окупанти завдали удару по місту Кривий Ріг. Відомо про двох постраждалих — це 89-річний чоловік та 82-річна жінка.

