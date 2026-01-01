В прикордонні на Волині затримали іспанця, який хотів потрапити до Польщі

На Волині прикордонники затримали громадянина Іспанії, який намагався незаконно потрапити до Польщі.Про це 26 лютого повідомили в Західному управління Держприкордонслужби.Учора в Ковельському районі військовослужбовці відділу «Рівне» затримали іноземця, який мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.Інформацію про появу невідомого чоловіка у прикордонні наряд отримав завчасно. На пошуки негайно вирушила група реагування, яка виявила та затримала ймовірного порушника неподалік державного рубежу.Охоронці кордону з'ясували, що іноземець проживав на території України уже кілька років. З його слів, чоловік втратив документи, саме тому вирішив потрапити до ЄС в обхід пункту пропуску.Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для встановлення всіх обставин правопорушення. Стосовно нього складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону України.Подальше рішення у справі прийматиме суд.