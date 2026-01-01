Доцентка ВНУ імені Лесі Українки отримала штраф за хабарництво

Людмилі Шостак за хабарництво. Обвинувачену



Про це пише



Як йдеться у вироку від 20 лютого, доцентку кафедри економіки і торгівлі ВНУ імені Лесі Українки Людмилу Шостак затримали у грудні 2025 року під час отримання від студента першої частини хабаря – 11 тис. грн. За інформацією Волинської обласної прокуратури, загалом викладачка вимагала 29 тис. грн та 650 доларів за успішне складання іспитів та захист дипломної роботи.



Під час судового розгляду Людмила Шостак уклала з прокурором угоду про визнання вини та добровільно перерахувала 200 тис. грн на потреби ЗСУ.



Суддя Вячеслав Покидюк визнав викладачку винною у хабарництві (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України) та призначив 17 тис. грн штрафу, а також позбавив права обіймати керівні посади у закладах освіти (ректора, декана, завідувача кафедри) на один рік. Вирок ще можна оскаржити.



Водночас у ВНУ імені Лесі Українки повідомили виданню «Сила правди», що Людмила Шостак уже звільнилася з посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок доцентці кафедри економіки та торгівлі Волинського національного університету імені Лесі Українкиза хабарництво. Обвинувачену викрили під час отримання 11 тис. грн неправомірної вигоди від студента . За це їй призначили 17 тис. грн штрафу та відсторонили від посади на рік.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 20 лютого, доцентку кафедри економіки і торгівлі ВНУ імені Лесі Українки Людмилу Шостак затримали у грудні 2025 року під час отримання від студента першої частини хабаря – 11 тис. грн. За інформацією Волинської обласної прокуратури, загалом викладачка вимагала 29 тис. грн та 650 доларів за успішне складання іспитів та захист дипломної роботи.Під час судового розгляду Людмила Шостак уклала з прокурором угоду про визнання вини та добровільно перерахувала 200 тис. грн на потреби ЗСУ.Суддявизнав викладачку винною у хабарництві (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України) та призначив 17 тис. грн штрафу, а також позбавив права обіймати керівні посади у закладах освіти (ректора, декана, завідувача кафедри) на один рік. Вирок ще можна оскаржити.Водночас у ВНУ імені Лесі Українки повідомили виданню «Сила правди», що Людмила Шостак уже звільнилася з посади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію