Якою буде погода у Луцьку та на Волині 27 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 27 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-7° морозу, вдень 6-8° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

