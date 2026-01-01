Якою буде погода у Луцьку та на Волині 27 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 27 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 27 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 6-8° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

