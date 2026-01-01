27 лютого на Волині: гортаючи календар

27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження директор луцької ЗОШ №1 Андрій Киця (на фото).

Іменини цього дня святкують Михайло, Петро, Прокіп, Тит.

Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта.

