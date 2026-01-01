27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження директор луцької ЗОШ №1 Андрій Киця (на фото).
Іменини цього дня святкують Михайло, Петро, Прокіп, Тит.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменини цього дня святкують Михайло, Петро, Прокіп, Тит.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні загинув воїн з Луцької громади Володимир Марчук
26 лютого, 22:03
«Хочу повернутися додому», - кримська татарка, яка живе у Луцьку, мріє мандрувати Кримом
26 лютого, 21:57