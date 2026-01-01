Волинянин став срібним призером Кубка України. ФОТО

Волинянин став срібним призером Кубка України. ФОТО
Волинський спортсмен-важкоатлет Андрій Склезь вдало виступив на всеукраїнських змаганнях і завоював нагороду.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Волинянин Андрій Склезь став срібним призером Кубку України з важкої атлетики.

Результат спортсмена (в/к 79 кг):
Ривок 140 кг
Поштовх 170 кг
Сума двоборства 310 кг

Тренером спортсмена є Дмитро Чеховський.

Волинь, Кубок України, важка атлетика
