Волинянин став срібним призером Кубка України. ФОТО

Андрій Склезь вдало виступив на всеукраїнських змаганнях і завоював нагороду.



Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.



Волинянин Андрій Склезь став срібним призером Кубку України з важкої атлетики.



Результат спортсмена (в/к 79 кг):

Ривок 140 кг

Поштовх 170 кг

Сума двоборства 310 кг



Тренером спортсмена є Дмитро Чеховський.





