Волинянин став срібним призером Кубка України. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Волинський спортсмен-важкоатлет Андрій Склезь вдало виступив на всеукраїнських змаганнях і завоював нагороду.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Волинянин Андрій Склезь став срібним призером Кубку України з важкої атлетики.
Результат спортсмена (в/к 79 кг):
Ривок 140 кг
Поштовх 170 кг
Сума двоборства 310 кг
Тренером спортсмена є Дмитро Чеховський.
