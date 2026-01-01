Волинян закликають гідно зустріти Героя Василя Бакуна «на щиті»

Василем Бакуном.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Кортеж рухатиметься вулицями: Луцька-Данила Галицького -Ковельська- Шпитальна (до моргу).



«Просимо мешканців громади гідно зустріти воїна, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху. Про дату і час похорону повідомимо згодом. Вічна памʼять і слава Герою!» - зазначив Пальонка.



Нагадаємо, 52-річний військовослужбовець відійшов у засвіти, перебуваючи на лікуванні у медзакладі.





