Під час лікування зупинилося серце волинського військового
Сьогодні, 10:24
Обірвалося життя військовослужбовця Василя Бакуна із Володимира на Волині, який перебував на лікуванні.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Сумна звістка надійшла у нашу громаду, помер старший солдат Василь Васильович Бакун», - зазначив мер Володимира.
52-річний військовослужбовець відійшов у засвіти, перебуваючи на лікуванні у медзакладі. Про дату і час прибуття воїна "На щиті" повідомлять згодом.
«Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять Захиснику!» - додав Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Сумна звістка надійшла у нашу громаду, помер старший солдат Василь Васильович Бакун», - зазначив мер Володимира.
52-річний військовослужбовець відійшов у засвіти, перебуваючи на лікуванні у медзакладі. Про дату і час прибуття воїна "На щиті" повідомлять згодом.
«Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять Захиснику!» - додав Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під час лікування зупинилося серце волинського військового
Сьогодні, 10:24
Березень на Волині буде тепліший, аніж зазвичай, - синоптики
Сьогодні, 10:02
«По той бік стояли танки. Не знали, чи буде наступ»: як за 4 роки змінилося життя волинян на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 09:44