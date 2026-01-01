Під час лікування зупинилося серце волинського військового

Під час лікування зупинилося серце волинського військового
Обірвалося життя військовослужбовця Василя Бакуна із Володимира на Волині, який перебував на лікуванні.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Сумна звістка надійшла у нашу громаду, помер старший солдат Василь Васильович Бакун», - зазначив мер Володимира.

52-річний військовослужбовець відійшов у засвіти, перебуваючи на лікуванні у медзакладі. Про дату і час прибуття воїна "На щиті" повідомлять згодом.

«Щиро співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять Захиснику!» - додав Пальонка.


