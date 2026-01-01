Березень на Волині буде тепліший, аніж зазвичай, - синоптики
Сьогодні, 10:02
Середня місячна температура у березні на Волині передбачається 4,4° тепла, що на 2° вище норми.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики опублікували коротку кліматичну характеристику березня - аналіз за минулі роки, багаторічний режим погоди у березні по Волинській області.
• середня багаторічна місячна температура складає 2,4° морозу.
• абсолютний максимум температури становить 24,4-26,1° тепла.
• абсолютний мінімум температури 23,2-28,9° морозу.
• середня місячна кількість опадів складає 38 мм.
Також у гідрометцентрі озвучили прогноз середньомісячної температури та кількості опадів у березні цього рокую
Середня місячна температура передбачається 4,4° тепла, що на 2° вище норми.
Місячна кількість опадів очікується 38 мм, що в нормі.
