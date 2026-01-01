Від снігу з дощем до +10: на Волинь іде потепління
Сьогодні, 10:06
Упродовж тижня на Волині очікується нестійка погода. 24-25 лютого пройде сніг та мокрий сніг. З 26 лютого в регіоні пошириться антициклон, який припинить опади та принесе поступове підвищення середньодобової температури повітря.
Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.
У вівторок, 24 лютого, передбачається хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла, по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 1-6° тепла.
У середу, 25 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройде невеликий сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг із дощем. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
З четверга, 26 лютого, антициклон принесе суху погоду без істотних опадів, яку буде поступово покращуватися. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У п'ятницю, 27 лютого, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 3-8° морозу, вдень від 3° до 8° тепла.
У суботу, 28 лютого, на Волині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області від 4° морозу до 1° тепла, вдень — 5-10° тепла.
