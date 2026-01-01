Через потепління на Волині підтопило містечко

виникло підтоплення проїжджих частин. Місцеві мешканці публікують у соціальних мережах відео, на яких вулиці перетворилися на справжні річки.



Журналісти звернулись за роз'ясненням ситуації до голови селища Олександра Гаврилюка. За його словами підтоплення справді є, але не таке маштабне, як його описують занепокоєні мешканці. Підтопило лише одне перехрестя, адже сніг тане швидко, техніка поки не встигає впоратися з великою кількістю води.



«Це не можна назвати масштабним підтопленням — просто забагато води. Сніг тане надто швидко. На проїжджих частинах встановлені додаткові стаціонарні насоси, вони працюють та відкачують воду, але не справляються через великий об’єм».



Також, за словами пана Олександра, подібна ситуація є не лише на «популярному» перехресті. По кожному населеному пункті так само — підтоплення. Проте це все не є критично й за кілька годин, максимум за день ситуацію вирішать.



«Кругом поставлені додаткові стаціонарні насоси, які відкачують воду. Просто десь занадто швидко сніг тане і забагато води. Раніше такі підтоплення траплялися в разі великих злив».



У селищній раді закликають мешканців бути обережними на підтоплених ділянках та за можливості обирати альтернативні маршрути. Комунальні служби продовжують роботу з відкачування води та запевняють, що ситуація перебуває під контролем.



