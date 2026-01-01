3 батальйон УДА «Волинь» отримав велику партію зарядних станцій від волонтерів «Української команди»

Волонтери «Української команди» передали велику партію зарядних станцій добровольцям з 3 батальйону УДА «Волинь».Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Енергонезалежність на фронті — це запорука успішних операцій та безпека наших воїнів. «Українська команда» передала партію потужних зарядних станцій 3 окремому батальйону «Волинь» Української добровольчої армії», - йдеться у повідомленні.В «Українській команді» зазначили, що бійці батальйону - добровольці, які з першого дня повномасштабного вторгнення за покликом серця пішли захищати нашу землю. І зараз б’ють ворога на найгарячіших напрямках на Сході України. Упевнений: наша підтримка допоможе бійцям почуватися впевнено, успішно виконувати найскладніші завдання та збереже життя», - сказав керівник «Української команди»Раніше повідомлялося, що «Українська команда» вже передала на передову сотні зарядних станцій, близько 4000 безпілотників, понад 100 автомобілів та багато військового спорядження. Загалом військові та цивільні отримали від «Української команди» понад 1845 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.