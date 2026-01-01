Волинські контрабандисти «подарували» ЗСУ шість безпілотників

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині передали на потреби Збройних Сил України шість безпілотних літальних апаратів, якими раніше нелегальноРазом із БпЛА військові отримали системні плати, батареї живлення та три ноутбуки для керування й обробки інформації, повідомляє БЕБ у телеграмі.Йдеться про саморобні безпілотники типу «літачок» і «квадрокоптер», які місцеві мешканці використовували для незаконного переміщення тютюнових виробів до Республіки Польща. У межах кримінальних проваджень техніку вилучили та арештували. Згодом суд ухвалив рішення про зняття арешту та передачу майна на потреби оборони держави.Як зазначають військові, на фронті безпілотники допомагають виявляти позиції противника, коригувати вогонь, уражати цілі та забезпечувати зв’язок підрозділів.Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво — Волинська обласна прокуратура. Оперативний супровід — співробітники 6 прикордонного загону ДПСУ.