«Коли ракети летять у твоє місто - це вже твоя війна», - волинський боєць про повномасштабне вторгнення Росії

«Я хотів бути там, де можу реально стримувати ворога», - розповідає про свою мотивацію захищати країну 37-річний боєць стрілецького батальйону поліції Волині, лейтенант(позивний Wolf) з Ковеля.У пресслужбі поліції Волині пригадали з ним перші дні та відчуття після повномасштабного вторгнення росії, поговорили про мотивацію служити і захищати далі.- 24 лютого я перебував на службі в підрозділі поліції охорони в Ковелі. Спочатку було ніби заперечення, а потім прийшло розуміння: почалось. Весь особовий склад зібрали по тривозі.- Спочатку - розгубленість. Потім прийшла злість. Страх був, але він не паралізував. Більше було відчуття відповідальності - за родину, за людей, за форму, яку ношу.- Це був постійний режим надзвичайної ситуації. Заступали на охорону об'єктів критичної інфраструктури міста. Люди були зосереджені на збереженні своїх близьких, на безпеці, підтримували поліцію.- Переломним став момент, коли почали гинути знайомі хлопці. Коли зрозумів, що стояти лише в тилу для мене замало. Я хотів бути там, де можу реально стримувати ворога.- Так. І це нормально. Вони хвилювались. Але вони знають мій характер: якщо я вирішив, значить, так треба. Я ж впертий. Знаєте, коли ракети летять у твоє місто, - це вже твоя війна. Коли окупант ступає ногою на твою землю, - це твоя війна. Вона не питає про вік чи досвід. Тож приєднався до лав стрілецького батальйону.- У тилу страх розтягнутий: ти постійно в напрузі. На передовій він концентрований, чіткий і чесний. Там ти просто робиш свою роботу, і нема часу про це все думати. Я інспектор відділення безпілотних літальних апаратів, радіоелектронної розвідки та радіолектронної боротьби батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Волинській області. Разом з побратимами ми виконуємо свою важливу частину загальної роботи зі знищення ворога.- Виїзд на позиції по «сіряку», тиша перед першим обстрілом і дивне відчуття, що мозок працює дуже спокійно, ніби на автопілоті. Але потім втягуєшся, поруч - надійні колеги, і єдина мотивація для всіх - нищити тих, хто прийшов на нашу землю.- Так. Ти починаєш інакше дивитися на життя. Менше ілюзій, більше цінності до простих речей.- Фізично - виснаження. Морально - втрати побратимів і відповідальність за кожне рішення.- Є. Погляди людей під час евакуації. Діти, які не розуміють, чому їхній дім горить. Це не стирається. А також місцеві, які не хочуть покидати свої зруйновані будинки. Та наша підбита техніка, а також полеглі побратими.- Це означає, що офіцери Національної поліції України стали не лише гарантами порядку, а й частиною оборони держави. Ми тримаємо позиції під обстрілами артилерії, КАБів,FPV-дронів. Це інша реальність служби.- Про тишу без сирен, про можливість просто працювати в мирному місті, про те, щоб родина не здригалася від кожного гучного звуку. Щоб діти дочекались своїх живих татусів та матерів, які боронять нашу країну.- Тил - це теж відповідальність. Підтримка, донати, робота - це не дрібниці. А тим, хто чекає, - ми тримаємося, бо знаємо, що ви вірите в нас. Стоїмо і стоятимемо, скільки буде потрібно.