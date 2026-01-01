Зеленський уперше показав бункер на Банковій, де працював на початку великої війни. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський уперше показав підземний об'єкт, де працював на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у відеозверненні президента, пише Громадське.

«Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, — тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив із президентом Байденом і саме тут почув: “Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти“. І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі», — розповів Зеленський.

Він розповів, що працював унизу, а потім підіймався нагору, аби записувати відеозвернення до українців.

«Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень — усе необхідне для того, аби Україна вистояла. Треба було доставляти зброю. Доставляли ліки, доставляли їжу в заблоковані ворогом міста. Аби було життя, за яке Україна так відчайдушно бореться. І, чесно кажучи, ну, бувало по-різному, і тут звучала і офіційна мова, і нелітературна, бо кожен пакет допомоги, кожні санкції проти росії, кожну партію зброї — усе це треба було реально вигризати», — сказав Зеленський.

