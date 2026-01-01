Українці не платитимуть за одну комунальну послугу: для кого скасують

В Україні планують скасувати нарахування за одну з комунальних послуг для окремої категорії громадян. Йдеться про власників житла, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок війни та наразі є непридатним для проживання.Про це повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради з посиланням на профільний Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, що підтримав законопроєкт №13155.Норми, які прописано в документі, передбачають зміни в нарахуванні плати за управління багатоквартирним будинком.Кому не доведеться платитиЗаконопроєкт пропонує звільнити від оплати послуги з управління будинком власників квартир, у яких через пошкодження неможливо проживати під час воєнного стану. Нарахування планують призупинити на весь період дії воєнного стану, а також ще на один рік після його завершення або скасування.Як компенсуватимуть витратиЩоб підприємства сфери ЖКГ не зазнали фінансових втрат, законопроєкт передбачає механізм відшкодування їхніх витрат. Компенсацію пропонують здійснювати за рахунок:- коштів державного бюджету;- міжнародної фінансової допомоги;- потенційних репарацій від Росії в майбутньому.У парламенті зазначають, що такі зміни мають підтримати громадян, які постраждали через повномасштабну війну, і водночас забезпечити стабільну роботу комунальних служб.