Великий піст 2026 року: повний календар, меню за днями та поради для вірян

Для християн Великий піст — це 48 днів духовного очищення і підготовки до Воскресіння Христового. Православні та греко-католицькі церкви в Україні святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року, тоді як католики відзначають його на тиждень раніше — 5 квітня.Церква радить усім, хто планує дотримуватися посту, проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути проблем зі здоров’ям. Особливо суворих обмежень варто дотримуватися першого дня посту та Страсної п’ятниці, коли віряни разом із духовенством літургійно переживають смерть і поховання Ісуса Христа. Крім харчових обмежень, пост передбачає утримання від шкідливих звичок, гучних святкувань і розваг.Великий піст заснований на прикладі Ісуса Христа, який, за біблійним Новим Заповітом, постував у пустелі 40 днів. Саме число 40 визначає основну концепцію посту, хоча його фактична тривалість залежить від правил конкретної конфесії.Після Вербної неділі настає Страсний тиждень (6–11 квітня) — час особливо суворого посту і глибоких молитов. У ці дні християни літургійно проживають муки розіп’ятого Христа, його смерть і поховання. Тривалість Страсного тижня — 6 днів.Під час Чотиридесятниці церква рекомендує відмовитися від їжі тваринного походження: м’яса, молочних продуктів і яєць. У понеділок, середу та п’ятницю вірянам дозволяється лише сухоїдіння — хліб, овочі, фрукти, вода та узвар.Календар харчування на Великий піст 2026Понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння (узвар, вода, овочі, фрукти).Вівторок і четвер — гаряча їжа без олії.Субота та неділя — гаряча їжа з олією.Особливе правило діє у Велику суботу перед Великоднем: дозволяється тільки сухоїдіння або повне утримання від їжі до нічного богослужіння. Заборонені м’ясо, молочні продукти, яйця та алкоголь.Дотримання посту допомагає не лише очистити тіло, а й духовно налаштуватися на святкування Воскресіння Христового, відчути гармонію та внутрішній спокій.