Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,29 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,00 (+9 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,09 (+4 коп.)

