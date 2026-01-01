Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 43,29 гривні. Змінилися й показники євро (додав 9 копійок) та злотого (виріс на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,29 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,00 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,09 (+4 коп.)
