На Волині 5 ліцеїв та 100 класів — на дистанційному навчанні через грип та ГРВІ
Через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 збільшилась кількість навчальних закладів, де запровадили дистанційне навчання.

Епідемічний поріг на Волині перевищений на 51%. Однак, епідемічна ситуація в області залишається стабільною та контрольованою, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає misto.media.

У закладах загальної середньої освіти запроваджують обмежувальні заходи. Станом на 23 лютого на дистанційному навчанні перебувають учні 5 ліцеїв та 100 класів у 22 закладах освіти міста Луцька, а також Луцького, Камінь-Каширського та Ковельського районів.

Минулого тижня дистанційно навчались учні 49 класів у 15 школах Ковельського та Луцького районів, а також 3 ліцеї в Луцькому районі.

З 16 до 22 лютого на грип, ГРВІ та COVID-19 у Волинській області захворіли 8 742 осіб. Це на 13% більше, ніж попереднього тижня, коли зафіксували 7 714 випадків.

Діти становлять 64% від загальної кількості хворих.

До лікарень госпіталізували 175 людей, з них 66% — діти. Летальних випадків не зафіксували.

Теги: карантин, школи, Волинь
