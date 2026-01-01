Топпосадовець на Прикарпатті торгував «абонементами» для браконьєрів
Сьогодні, 10:43
На Прикарпатті за матеріалами ДБР судитимуть топпосадовця Держрибагентства, який продавав «абонементи» браконьєрам.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Івано-Франківській області. Посадовець за щомісячні хабарі фактично дозволяв незаконний вилов водних біоресурсів на Бурштинському водосховищі.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, під виглядом контрольних заходів він вилучав у браконьєрів надувні човни та двигуни, після чого виходив з ними на зв’язок і висував умову: щомісячна «плата» у розмірі 10 тисяч гривень в обмін на безперешкодний незаконний вилов.
Також встановлено, що посадовець не лише покривав протиправну діяльність, а й сам замовляв у браконьєрів вилов раків та цінної промислової риби для власних потреб. Для конспірації йому надсилали фотозвіти з місць встановлення сіток, щоб він міг завчасно попереджати про можливі перевірки патрулями.
Обвинуваченого викрито у січні цього року спільно з Національною поліцією.
Посадовця судитимуть за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення та невчинення дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура.
