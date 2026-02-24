Лише побувавши в Україні, Трамп зрозуміє, хто агресор, - Зеленський
Сьогодні, 11:03
Президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, біля народного меморіалу в Києві з прапорцями і фотографіями полеглих військових, підкреслив важливість візиту президента США до України, аби у нього з'явилось розуміння, що тиснути потрібно на РФ.
Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає "Європейська правда".
"Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що Україна захищає життя, "і це не вулична бійка", а "напад хворої держави на суверенну".
"Путін і є ця війна. Він – причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був", – сказав Зеленський.
У минулому президент США Дональд Трамп прирівнював Україну і Росію до "двох маленьких дітей, які б'ються як скажені".
Зеленський у відповідь сказав, що "ми не діти в парку з путіним, він – убивця".
Головне фото - колаж РБК-Україна.
