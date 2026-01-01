У бою на Донеччині загинув військовий Олег Тимофіюк із Волині

У Затурцівську громаду на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянинаПро це громада повідомила у фейсбуці.Під час виконання бойового завдання помер житель села Зубильне, солдат Олег Степанович Тимофіюк. Військового не стало 21 лютого 2026 року біля населеного пункту Новопавлівка у Краматорському районі на Донеччині.Чоловік народився 16 вересня 1973 року. На військову службу був прийнятий 29 серпня 2022 року. Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконував військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу та незалежність.«Вічна Памʼять і Слава захиснику…» - йдеться у повідомленні.