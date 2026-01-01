Російські обстріли завдали довкіллю Волині збитків на 808,7 млн грн





Загальна площа порушених земель — 30 178 м², повідомила Державна екологічна інспекція у Волинській області у відповідь на запит



За два роки екологи зафіксували понад 20 випадків шкоди:



забруднення та засмічення земель;



викиди шкідливих речовин в атмосферу.



Під час лабораторних досліджень у ґрунтах виявили нафтопродукти та перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин на частині ділянок.



Найбільше постраждала екологія Ковельської та Луцької громад:



у Ковелі розмір збитків склав 95,226 тис. грн: шкоду завдали неорганізовані викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;



у Луцьку сума збитків склала 808,668 млн грн: крім викидів в атмосферу, екологи виявили засмічення та забруднення земельних ресурсів унаслідок надзвичайних ситуацій, спричинених військовою агресією.

