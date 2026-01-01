У Луцьку сьогодні розпочнеться прощання з маестро Товієм Рівцем

прощатиметься з видатним українським музикантом Товієм Рівцем.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



Сьогодні, 24 лютого, з 16:00 у Волинській обласній філармонії (проспект Волі, 46) розпочнеться прощання з видатним українським музикантом, Народним артистом України, Почесним громадянином Луцької міської територіальної громади Товієм Рівцем.



Завтра, 25 лютого, о 12.00 траурний кортеж вирушить від приміщення філармонії на міське кладовище, що у с. Гаразджа.



«Там Товій Михайлович знайде останній спочинок... Щирі співчуття родині та близьким, друзям та колегам. Вічна та світла пам'ять маестро», - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Товій Рівець – видатний український скрипаль, диригент, педагог. Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади.



Народився Товій Рівець 5 січня 1947 року у місті Ківерці. Музичний шлях розпочав в одинадцять років грою у Луцькому аматорському симфонічному оркестрі та оркестрі Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.



Закінчив Львівське державне музичне училище, Ленінградську державну консерваторію імені М.А.Римського-Корсакова.



У 1972 році створив на громадських засадах народний самодіяльний оркестр народних інструментів ансамблю «Волинянка» Луцького міського будинку культури. Із цим художнім колективом пов'язано 26 років яскравого, насиченого незабутніми подіями, життя маестро, 17 з них – як художнього керівника.



Із 1994 року Рівець Товій Михайлович – художній керівник та диригент камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Колектив вперше на Волині виконав низку творів М. Скорика, І. Шамо, М. Гайворонського, Б. Бріттена, які отримали схвальну оцінку музикознавців і полюбилися слухачам. Особливе місце в концертних програмах оркестру займають твори українських композиторів, під час виконання яких Товій Рівець виступає як соліст.



Його гра відзначається високим професіоналізмом, віртуозністю, емоційністю та глибоким проникненням у характер і зміст виконуваних творів. У 1998 році оркестру «Кантабіле» присвоєно обласну мистецьку премію імені Ігоря Стравінського. У 2010 році колектив набув статусу «Академічний».



Творчу діяльність Товій Рівець довгі роки успішно поєднував з педагогічною діяльністю у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.



Після вторгнення у 2014 році російських військ в Україну Товій Рівець створив патріотичну концертну програму «Боже, храни Україну», з якою оркестр взяв участь у мистецько-просвітницькому духовно-партіотичному турі «Кордони наші вкаже пісня», концерти якого відбулися у шести областях сходу і півдня України на полігонах та у військових госпіталях.



У 1997 році Товію Рівцю присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».



У 2003 нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня».



У 2009 році році йому присвоєно почесне звання «Народний артист України».



Волинянин Товій Рівець зробив значний внесок у розвиток українського музичного мистецтва, популяризуючи класичний та сучасний репертуар як в Україні, так і за кордоном.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого Товія Рівця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку громада сьогодні, 24 лютого,з видатним українським музикантомПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Сьогодні, 24 лютого, з 16:00 у Волинській обласній філармонії (проспект Волі, 46) розпочнеться прощання з видатним українським музикантом, Народним артистом України, Почесним громадянином Луцької міської територіальної громади Товієм Рівцем.Завтра, 25 лютого, о 12.00 траурний кортеж вирушить від приміщення філармонії на міське кладовище, що у с. Гаразджа.«Там Товій Михайлович знайде останній спочинок... Щирі співчуття родині та близьким, друзям та колегам. Вічна та світла пам'ять маестро», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію