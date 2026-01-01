4-та річниця великої війни: що покажуть у Волинському драмтеатрі 24 лютого – 1 березня





Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософську історію та ситуацію, у якій опинилися герої. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 лютого до 1 березня.



Прем’єра у Театрі в укритті, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення.



У вівторок, 24 лютого, о 18:00 – вистава-імпровізація «Червоний борщ» на основі сучасних п’єс Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом». Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал - смачний!







Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Це емоційна розмова зі сцени про пам’ять, ідентичність і силу народної пісні.



У четвер, 26 лютого, о 18:00, на основній сцені – концерт-вистава «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Через живе виконання, слово й образ тут відновлюється справжній сенс українських пісень, які намагалися привласнити й спотворити. Це не лише музична подія, а й акт культурного спротиву – повернення голосу, що належить Україні. Концерт-вистава об’єднує глядачів навколо вогню спільної пам’яті та відповідальності.



Це дотепна й водночас абсурдна історія про страхи, очікування та міфи, пов’язані з близькістю.



У п’ятницю, 27 лютого, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Герої опиняються у дивному просторі між реальністю та уявою, де звичні ситуації набувають несподіваних форм. Іронія, гротеск і тонка психологічна гра створюють комедію, що смішить і водночас спонукає впізнати себе. Це вистава про дорослішання, яке ніколи не минає безслідно.



Це яскрава й динамічна історія про любовні інтриги, ревнощі та небезпечні романтичні експерименти.



У суботу, 28 лютого, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Один чоловік і кілька жінок, випадкові збіги та майстерно сплетені обмани створюють каскад комічних ситуацій. Легка форма приховує гострі спостереження за стосунками та людськими слабкостями. Вистава заряджає гумором і залишає після себе гарний настрій.



Весна звучить у теплих мелодіях, щирих голосах і живих емоціях.



У неділю, 1 березня, о 17:00 – концерт на два відділення «Весна у серці» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хв).



Цей захід – подорож крізь ліричні й драйвові композиції, що дарують радість, надію та відчуття свята, коли музика торкається серця.



