Зеленський заявив, що 80% території України - без захисту від балістики





Як повідомляєВолодимир Зеленський в інтерв'ю Tagesschau.



80% території залишаються без захисту від балістики



За словами Зеленського, його попередні заяви щодо ППО не були критикою партнерів, а спробою привернути увагу до реальної ситуації.



"Я не буду говорити, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", - заявив президент.



Він підкреслив, що Україна продовжує шукати можливості для посилення захисту.



Україна знайшла кошти на системи ППО



Президент наголосив, що навіть за відсутності достатньої кількості систем Київ разом із партнерами працює над фінансуванням їхньої закупівлі.



"Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", - сказав Зеленський.



За його словами, він особисто проводив переговори з представниками Німеччини, Норвегії, країн Північної Європи та Канади. Президент зазначив, що системи протиповітряної оборони є надзвичайно дорогими.



"Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", - пояснив він.



Зеленський повідомив, що домовився про виділення додаткових коштів на ці потреби.



Раніше ми писали про те, що Україна закликає європейські країни об’єднати технологічні зусилля для створення нових засобів протидії балістичним ракетам.



Також начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповідав, що російські масовані атаки по Україні часто поєднують одразу кілька типів повітряних загроз.



Зокрема, балістичні й крилаті ракети, а також ударні дрони. За таких умов навіть сучасні системи ППО працюють на межі можливостей.

