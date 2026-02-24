Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику «Укренерго», який загинув на одній з підстанцій

Олексію Брехту, який загинув на одній з підстанцій у січні цього року.



Про це йдеться в указі №138/2026 від 24 лютого 2026 року, пише



“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (посмертно)”, – йдеться в указі.



Зазначається, що звання присвоєно за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та самовіддане служіння українському народові.



У четверті роковини великої війни міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, загинули 247 українських енергетиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику “Укренерго”, який загинув на одній з підстанцій у січні цього року.Про це йдеться в указі №138/2026 від 24 лютого 2026 року, пише LB.ua “Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (посмертно)”, – йдеться в указі.Зазначається, що звання присвоєно за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та самовіддане служіння українському народові.У четверті роковини великої війни міністр енергетикиповідомив, що за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, загинули 247 українських енергетиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію