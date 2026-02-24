Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику «Укренерго», який загинув на одній з підстанцій

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику «Укренерго», який загинув на одній з підстанцій
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексочільнику “Укренерго” Олексію Брехту, який загинув на одній з підстанцій у січні цього року.

Про це йдеться в указі №138/2026 від 24 лютого 2026 року, пише LB.ua.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (посмертно)”, – йдеться в указі.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та самовіддане служіння українському народові.

У четверті роковини великої війни міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що за час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, загинули 247 українських енергетиків.

