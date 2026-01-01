Позапланові перевірки стратегічних копалин в Україні розпочалися з дозволу КП «Волиньприродресурс»

На виконання доручення Прем’єр-міністра України та відповідного рішення Кабінету Міністрів України щодо здійснення державного геологічного контролю розпочато позапланові перевірки 38 дійсних спеціальних дозволів на користування надрами, наданих з метою розробки стратегічно важливих та критичних корисних копалин, та спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами.Про це повідомили на офіційному сайті КП «Волиньприродресурс».Метою заходу визначено перевірку дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виконання умов спеціальних дозволів на користування надрами, програм робіт, повноти та своєчасності внесення обов’язкових платежів, а також забезпечення захисту економічних інтересів держави у сфері користування надрами.Першим під позапланову перевірку суб’єктів надрокористування згідно переліку було визначено спеціальний дозвіл на користування надрами №6189 від 13.03.2017 р. щодо видобування мідних руд та супутніх корисних компонентів – срібла і золота – на ділянці «Жиричі», що належить КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради.Західним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України проведено позапланову перевірку дотримання умов спеціального дозволу на користування надрами щодо видобування комплексних мідних руд на ділянці «Жиричі». За результатами якої було складено Акт із зауваженнями щодо невиконання окремих положень програми робіт та видано Припис на їх усунення.КП «Волиньприродресурс» вважає за необхідне офіційно повідомити, що зазначені в Акті та Приписі зауваження мають оцінюватися з урахуванням фактичних обставин воєнного часу, що стали на заваді виконання Програми робіт у повному обсязі. Оцінка виконання умов спеціального дозволу без урахування факту мінування території, дії воєнного стану та норм законодавства у сфері протимінної діяльності без цього не відображає реального стану речей.Адже введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 р. згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р. «Про введення воєнного стану в Україні» та наступних указів «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також облаштуванням фортифікаційних споруд та мінно-вибухових загороджень на території ділянки Жиричі, що розташована в Ратнівській територіальній громаді та межує з Республікою Білорусь, видобуток мідних руд та супутніх корисних компонентів – срібла та золота – у межах спеціального дозволу на користування надрами №6189 від 13.03.2017 р. – ЗАБОРОНЕНО. Воєнний стан має безпосередній вплив на можливість підприємством здійснювати виконання Програми робіт та умов спеціального дозволу на користування надрами.Згідно із законодавством у сфері національної безпеки, оборони та цивільного захисту держави, а також рішеннями органів державної влади щодо забезпечення оборони території України, мінно-вибухові загородження та інші інженерно-оборонні споруди є елементами оборонної інфраструктури та становлять об’єкти підвищеної небезпеки. Відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» №2642-VIII доступ до даних об’єктів та здійснення будь-якої діяльності на відповідних територіях заборонені до завершення воєнного стану та проведення повного розмінування даних територій.КП «Волиньприродресурс» сподівається, що наведені пояснення і докази, надані до Акту перевірки та Припису, будуть враховані Департаментом державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України та що обмежувальні заходи щодо дії спеціального дозволу на користування надрами не застосовуватимуться.Адже підприємство не може здійснювати плановану діяльність згідно Програми робіт з незалежних від КП причин, на які воно не в змозі вплинути.КП «Волиньприродресурс» також розраховує на встановлення достатнього строку на усунення зазначених зауважень з урахуванням невизначеності часу, необхідного для скасування воєнного стану та проведення розмінування території ділянки «Жиричі», аби підприємству не довелося постійно звертатися за повторним продовженням строків.Реалізація проєкту з видобування мідної руди залишається стратегічно важливою для регіону та держави, однак її впровадження можливе виключно після завершення воєнного стану та проведення повного розмінування території. Освоєння родовища міді є довгостроковим інвестиційним проєктом, який потребує значних капіталовкладень, залучення технологічних партнерів та інвесторів, що є неможливим без стабілізації безпекової ситуації. Наразі всі роботи по родовищу заборонені, що відтерміновує строки на реалізацію даного проєкту, оскільки територія перебуває в прикордонній зоні та використовується для оборонних цілей.КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради є публічним та відкритим підприємством, що здійснює свою діяльність виключно у межах чинного законодавства.