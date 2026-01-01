Підпалив квартиру ексдружини: лучанин отримав понад три роки тюрми

Рівненський міський суд виніс вирок лучанину Денису Гуревичу за підпал квартири ексдружини. Обвинувачений проник до помешкання та підпалив одяг у шафі спальної кімнати, унаслідок чого виникла пожежа. За скоєне йому призначили три роки та три місяці позбавлення волі.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 9 лютого, подружжя на момент події разом не проживало. Жінка мешкала у квартирі в Рівному окремо від чоловіка. За її словами, вони перебували у конфлікті та фактично припинили спільне життя.

Інцидент стався 18 листопада 2023 року близько 19:00. Обвинувачений, скориставшись ключами, які раніше взяв без дозволу, проник до помешкання без згоди власниці. Там він підпалив одяг у шафі, після чого залишив квартиру, зачинивши вхідні двері.

Унаслідок пожежі було знищено меблі, одяг та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни, стелю та підлогу. Експерти оцінили завдані збитки у 119 тис. грн, усю суму лучанин відшкодував.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він стверджував, що пожежа могла виникнути через куріння у квартирі. Водночас потерпіла повідомила, що дозволу на перебування у помешканні чоловік не мав, ключі вона йому також не давала.

Суддя Сергій Наумов визнав Дениса Гуревича винним за ч. 1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України (замах на умисне знищення майна шляхом підпалу). За сукупністю злочинів, а також із врахуванням попереднього вироку, чоловікові остаточно призначили покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити.

