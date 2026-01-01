На Волині жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалий – у важкому стані
Сьогодні, 11:45
У Камінь-Каширському районі на Волині жінка вдарила ножем чоловіка. Після операції його стан стабільно тяжкий.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.
Побутовий конфлікт виник між волинянами 23 лютого, в одному з сіл Камінь-Каширського району. Під час сварки жінка, 1994 року народження, схопила кухонний ніж та нанесла проникаюче поранення чоловіку, 1991 року народження.
Громадянина ушпиталили, він отримав тяжке тілесне ушкодження.
Фігурантку слідчі затримали у процесуальному порядку.
Вирішується питання оголошення їй про підозру за ч.1 ст.121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.
Побутовий конфлікт виник між волинянами 23 лютого, в одному з сіл Камінь-Каширського району. Під час сварки жінка, 1994 року народження, схопила кухонний ніж та нанесла проникаюче поранення чоловіку, 1991 року народження.
Громадянина ушпиталили, він отримав тяжке тілесне ушкодження.
Фігурантку слідчі затримали у процесуальному порядку.
Вирішується питання оголошення їй про підозру за ч.1 ст.121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку сьогодні розпочнеться прощання з маестро Товієм Рівцем
Сьогодні, 12:01
На Волині жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалий – у важкому стані
Сьогодні, 11:45
У бою на Донеччині загинув військовий Олег Тимофіюк із Волині
Сьогодні, 11:29
Поблизу Луцька – летальна аварія
Сьогодні, 11:08