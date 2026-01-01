На Волині жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалий – у важкому стані

На Волині жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалий – у важкому стані
У Камінь-Каширському районі на Волині жінка вдарила ножем чоловіка. Після операції його стан стабільно тяжкий.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.

Побутовий конфлікт виник між волинянами 23 лютого, в одному з сіл Камінь-Каширського району. Під час сварки жінка, 1994 року народження, схопила кухонний ніж та нанесла проникаюче поранення чоловіку, 1991 року народження.

Громадянина ушпиталили, він отримав тяжке тілесне ушкодження.

Фігурантку слідчі затримали у процесуальному порядку.

Вирішується питання оголошення їй про підозру за ч.1 ст.121 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку сьогодні розпочнеться прощання з маестро Товієм Рівцем
Сьогодні, 12:01
Російські обстріли завдали довкіллю Волині збитків на 808,7 млн грн
Сьогодні, 11:50
На Волині жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалий – у важкому стані
Сьогодні, 11:45
У бою на Донеччині загинув військовий Олег Тимофіюк із Волині
Сьогодні, 11:29
Поблизу Луцька – летальна аварія
Сьогодні, 11:08
Медіа
відео
1/8