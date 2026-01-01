На Волині жінка вдарила чоловіка ножем. Постраждалий – у важкому стані

У Камінь-Каширському районі на Волині. Після операції його стан стабільно тяжкий.Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.Побутовий конфлікт виник між волинянами 23 лютого, в одному з сіл Камінь-Каширського району. Під час сварки жінка, 1994 року народження, схопила кухонний ніж та нанесла проникаюче поранення чоловіку, 1991 року народження.Громадянина ушпиталили, він отримав тяжке тілесне ушкодження.Фігурантку слідчі затримали у процесуальному порядку.Вирішується питання оголошення їй про підозру за ч.1 ст.121 КК України.