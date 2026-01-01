Поблизу Луцька – летальна аварія

дорожньо-транспортна пригода.



Про це повідомляє поліція Волинської області у телеграмі.



Аварія трапилася сьогодні близько 10:00 на вулиці Обʼїзній.







Зіткнулися автомобіль Peugeut та вантажівка Man. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Його особу встановили - це 54-річний житель Львова.







На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Усі обставини ДТП встановлять в рамках досудового розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Прилуцьке, що в Луцькому районі на Волині, сьогодні, 24 лютого, трапилася смертельнаПро це повідомляє поліція Волинської області у телеграмі.Аварія трапилася сьогодні близько 10:00 на вулиці Обʼїзній.Зіткнулися автомобіль Peugeut та вантажівка Man. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Його особу встановили - це 54-річний житель Львова.На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Усі обставини ДТП встановлять в рамках досудового розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію