Поблизу Луцька – летальна аварія

У селі Прилуцьке, що в Луцькому районі на Волині, сьогодні, 24 лютого, трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє поліція Волинської області у телеграмі.

Аварія трапилася сьогодні близько 10:00 на вулиці Обʼїзній.

Зіткнулися автомобіль Peugeut та вантажівка Man. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Його особу встановили - це 54-річний житель Львова.

На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Усі обставини ДТП встановлять в рамках досудового розслідування.


