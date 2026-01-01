Поблизу Луцька – летальна аварія
Сьогодні, 11:08
У селі Прилуцьке, що в Луцькому районі на Волині, сьогодні, 24 лютого, трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє поліція Волинської області у телеграмі.
Аварія трапилася сьогодні близько 10:00 на вулиці Обʼїзній.
Зіткнулися автомобіль Peugeut та вантажівка Man. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Його особу встановили - це 54-річний житель Львова.
На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Усі обставини ДТП встановлять в рамках досудового розслідування.
