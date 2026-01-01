У волинянина вдома виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які він отримав «у спадок від батька»
Сьогодні, 10:52
Поліцейські виявили у волинянина нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси, що «перейшли у спадок».
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 23 лютого, в Камінь-Каширському районі.
Наряд групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про домашнє насильство.
Під час обстеження приміщення поліцейські виявили малокаліберну гвинтівку, гладкоствольну рушницю без будь-яких маркувань та 45 набоїв до нарізної зброї. Усе – не зареєстроване в законному порядку.
Зброю та боєприпаси вилучили і направили на експертизу.
Чоловік повідомив, що це перейшло йому «у спадок від батька».
Тепер за незаконне поводження зі зброєю фігурант понесе кримінальну відповідальність: відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 263 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 23 лютого, в Камінь-Каширському районі.
Наряд групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про домашнє насильство.
Під час обстеження приміщення поліцейські виявили малокаліберну гвинтівку, гладкоствольну рушницю без будь-яких маркувань та 45 набоїв до нарізної зброї. Усе – не зареєстроване в законному порядку.
Зброю та боєприпаси вилучили і направили на експертизу.
Чоловік повідомив, що це перейшло йому «у спадок від батька».
Тепер за незаконне поводження зі зброєю фігурант понесе кримінальну відповідальність: відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 263 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поблизу Луцька – летальна аварія
Сьогодні, 11:08
У волинянина вдома виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які він отримав «у спадок від батька»
Сьогодні, 10:52
Через потепління на Волині підтопило містечко
Сьогодні, 10:21