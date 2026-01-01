У волинянина вдома виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які він отримав «у спадок від батька»

У волинянина вдома виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які він отримав «у спадок від батька»
Поліцейські виявили у волинянина нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси, що «перейшли у спадок».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 23 лютого, в Камінь-Каширському районі.

Наряд групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про домашнє насильство.

Під час обстеження приміщення поліцейські виявили малокаліберну гвинтівку, гладкоствольну рушницю без будь-яких маркувань та 45 набоїв до нарізної зброї. Усе – не зареєстроване в законному порядку.

Зброю та боєприпаси вилучили і направили на експертизу.

Чоловік повідомив, що це перейшло йому «у спадок від батька».

Тепер за незаконне поводження зі зброєю фігурант понесе кримінальну відповідальність: відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 263 КК України.
