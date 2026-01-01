В’язала шкарпетки та рукавиці для захисників: на Волині померла 77-річна волонтерка

Ольга Дмитрівна Кідиба — активна жителька Іваничівської громади, волонтерка та щира патріотка України.



Про це пише



Про втрату повідомили у колективі Іваничівської публічної бібліотеки та жінки-в’язальниці, з якими вона багато років спільно працювала задля підтримки українських захисників. Для рідних вона була опорою, для громади — прикладом небайдужості та любові до своєї країни.



Ольга Дмитрівна все життя мріяла бачити Україну вільною та незалежною. Вона підтримувала Помаранчеву революцію, а під час Революції Гідності почала в’язати теплі шкарпетки для учасників Майдану, які через волонтерів передавали до Києва.



З початком війни на Сході України продовжила допомагати військовим. А відколи розпочалося повномасштабне вторгнення, з особливим ентузіазмом взялася за улюблену справу — в’язала шкарпетки та рукавиці для захисників.



Саме Ольга Дмитрівна стала ініціаторкою залучення жителів Іваничівської громади до цієї доброї справи, об’єднавши навколо допомоги фронту багатьох небайдужих людей.



Світла пам’ять про Ольгу Дмитрівну Кідибу назавжди залишиться у серцях тих, хто її знав.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

