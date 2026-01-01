Волинянка у центрі міста хотіла звести багатоквартирний будинок: що вирішив суд
Сьогодні, 10:51
Прокурори запобігли незаконному будівництву у місті Горохів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, отримавши у власність земельну ділянку для індивідуального садівництва в центрі Горохова, жінка звернулася до міськради з проханням затвердити детальний план території з метою зміни цільового призначення ділянки на землю для будівництва багатоквартирного житлового будинку.
В ситуацію втрутилися прокурори, які з'ясували, що жінка набула у власність ділянку площею 0,12 га в порядку безоплатної приватизації на підставі незаконних рішень Горохівської міської ради, всупереч генеральному плану міста.
Ділянка знаходиться у центрі Горохова, на території зелених насаджень громадського призначення.
Прокурори звернулися до суду з позовом про витребування незаконно набутої земельної ділянки у власність громади.
Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги прокуратури задоволено. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення в силі.
Незаконне будівництво у центрі Горохова – міста, яке включено до Списку історичних населених місць України, не допущено.
